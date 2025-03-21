Через весняне потепління місцеві мешканці готуються до завершення опалювального сезону в Запоріжжі та області.

Попередньо, завершення опалювального сезону в Запоріжжі та області прогнозується на кінець березня – початок квітня, повідомляє Політека.

За словами очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, хоча на початку березня встановилася тепла погода, у 20-х числах місяця очікується похолодання. Це може вплинути на терміни вимкнення тепла в оселях містян.

Відповідно до нормативів, батареї стануть холодними після того, як середньодобова температура стабільно перевищить +8°C протягом трьох днів поспіль, однак поки невідомо, коли протримається така температура.

Завершення опалювального сезону в Запоріжжі та області: що впливає

Рішення про відключення тепла ухвалюється з урахуванням таких факторів як температурні показники, стан енергосистеми та рішення місцевих органів влади.

Отже, якщо тепла погода настане швидше, це влине і на батареї в домівках місцевих.

Окрім цього, в умовахвоєнного стану важливо раціонально використовувати енергоресурси і якщо занадто рано вимкнути батареї - ми матимемо перенавантаження енергосистеми. Однак, назважаючи на це, у деяких громадах, зокрема в Степненській, це вже зробили.

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