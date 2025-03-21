Прогноз погоди в Запоріжжі на 22 березня обіцяє теплу та комфортну весняну температуру, повідомляє Politeka.

За прогнозом синоптиків, нічні хмари вранці розсіються, подарувавши місту ясний день. Лише вдень небо тимчасово затягнеться хмарами, але вже до вечора вони знову зникнуть. Опадів не прогнозується. Максимальна температура повітря коливатиметься від +3°C вночі до +12°C вдень, а ввечері опуститься до +7°C.

Атмосферний тиск залишається стабільним і комфортним – 761 мм рт. ст. вранці й 759 мм рт. ст. до вечора. Вологість повітря зростає із 86% на світанку до 38% у день, що створює приємний мікроклімат. Вітер буде слабким – у середньому 1-2 м/с.

21 березня відзначається день весняного рівнодення – момент, коли ніч і день зрівнюються за тривалістю. Ця інформація підтверджується астрономічним початком весни, а народні прикмети пов'язують її із сильними вітрами та можливим поверненням теплої погоди. Якщо до рідних країв повертається жайворонок, це обіцяє тепла. Також спостерігачі зазначають: якщо хмари пливуть високо і швидко, то найближчими днями варто очікувати доброї погодних умов.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 22 березня сприяє гарному настрою та натякає на можливість спланувати весняні прогулянки чи відпочинок на свіжому повітрі.

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