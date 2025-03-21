Тарифи на газ у Запоріжжі та інших регіонах можуть значно підвищитись через низку факторів.

Тарифи на газ у Запоріжжі та інших регіонах України можуть піднятися - вже цього літа платіжки можуть різко зрости, повідомляє Politeka.net.

Таку думку висловив Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Можлива ціна:

За його словами цінники можуть піднятися до 9,5-10 грн за кубометр. Хоча в теплу пору року споживання блакитного палива менше, ніж взимку, можливе зростання платіжок все ж вплине на витрати домогосподарств, особливо якщо тенденція подорожчання збережеться восени.

Причини:

Закупівлі на зовнішньому ринку – Україні потрібно придбати від 3 до 4 мільярдів кубометрів блакитного палива, а ціни на нього залишаються високими.

Політичні чинники – підвищення під час виборчої кампанії може стати непопулярним рішенням для влади, тож ситуація може змінюватися залежно від політичної обстановки.

Ситуація зараз:

Тарифи на газ у Запоріжжі становлять 7,79 грн за кубометр (з ПДВ).

Компанія «Нафтогаз» постачає газ теплопостачальним підприємствам за 7,4 грн за кубометр.

Прогнозувати остаточну вартість складно, адже все залежатиме від попиту, закупівельної вартості блакитного палива та погодних умов. Якщо холодна погода збільшить потребу у блакитному паливі, тарифне зростання стане ще більш імовірним.

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