Прогноз погоди в Запоріжжі на 24 березня обіцяє змінні умови впродовж дня, повідомляє Politeka.

Ранок обіцяє бути ясним, з помірною температурою на рівні +6°C. Ввечері до обіду температура підніметься до +13°C, а ввечері знову знизиться до +10°C. Вітер буде помірним, досягаючи швидкості 4 м/с, а вологість повітря поступово зменшуватиметься протягом дня, коливаючись від 61% вранці до 47% у вечірню пору. Тиск в атмосфері залишається стабільним, на рівні 762-764 мм рт. ст., що свідчить про спокійну та безтурботну атмосферу.

Не слід очікувати опадів, адже ймовірність дощу в цей день мінімальна. Вранці небо буде ясним, проте вже ввечері знову затягнеться хмарами. Це характерна ознака весняного переходу, коли погодні умови стають непередбачуваними, але не досягають екстремальних значень.

Згідно з народними прикметами, в цей день починає рухатися сік у березі, що свідчить про наближення справжньої весни. Традиційно цей день також асоціюється з початком хорошого періоду для погодних умов. У народі існує прикмета, що пухнастий іній, який часто покриває землю в цей час, передвіщає тепло та сухість, а якщо березень забирає з собою холод, то літо буде дуже теплим. Зазначимо, що в кінці березня можуть бути заморозки, але вони не є аномальними для цього місяця.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 24 березня загалом обіцяє приємну весняну атмосферу з ясним ранком та хмарним вечором, без опадів, що дозволить насолоджуватися тими останніми днями холоду перед приходом справжнього тепла.

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