Синоптики поділились прогнозом впогоди в Запоріжжі на тиждень з 24 по 30 березня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 24 по 30 березня обіцяє змінні умови, повідомляє Politeka.

У понеділок небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами, без опадів. Максимальна температура вдень досягне +13°C, в нічну пору очікується +6°C. Вітер помірний, а ймовірність опадів мінімальна.

У вівторок погода буде похмурою з ранку до вечора, також без дощу. Температура вдень підніметься до +16°C, вночі +7°C. За народним прогнозом, цей день вказує на активне сходження снігового покриву та можливість посіву редису.

В середу, зранку можливі дощі, які до вечора припиняться. Температура вдень +17°C, в нічний час +9°C. Народний прогноз передбачає, що якщо в цей день буде туман, то літо буде дощовим.

27 числа, в четвер, також буде хмарно, але без дощу. Максимальна темпервтура вдень +18°C, у нічний період +9°C. Якщо буде чути грім, літо обіцяє бути родючим.

У п'ятницю, сонце з'явиться за хмарами, і теж обіцяє суху погоду. Вдень термометр покаже +17°C, вночі +10°C. Всі ознаки вказують на теплу весну.

29 числа, в суботу, також не буде дощу. Температура вдень +17°C, вночі +10°C, а якщо цього дня сонце не покаже себе, це може означати теплу весну.

На кінець тижня, 30 числа, буде похмуро, без опадів, і температура вдень підніметься до +18°C.

Прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 24 по 30 березня передбачає зміни від хмарності до ясних моментів, але без значних опадів.

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