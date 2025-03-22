Закінчення опалювального сезону в Запоріжжі планується вже зовсім скоро.

Міська рада повідомила про очікувану дату закінчення опалювального сезону в Запоріжжі, повідомляє Політека.

Як повідомили у міській раді, з початком березня температура значно підвищилася.

Перші дні місяця виявилися аномально теплими, в результаті чого в обласному центрі було зафіксовано вісім температурних рекордів. Проте цього тижня в регіоні похолодало, а вже наприкінці тижня синоптики прогнозують нове потепління.

Міська рада повідомила, що закінчення опалювального сезону в Запоріжжі відбудеться, коли середньодобова температура протягом трьох днів стабільно перевищить 8 градусів тепла, як це передбачено законодавством. За даними синоптиків, це ймовірно станеться наприкінці березня.

У зв'язку з цими змінами, концерн "Міські теплові мережі" вже знизив споживання природного газу майже вдвічі, що призвело до охолодження батарей у домівках мешканців.

Після того, як тепло вимкнуть, у міжсезонний період, працівники теплових мереж проведуть важливі гідравлічні випробування на міцність та щільність.

За результатами випробувань планується усунути проблемні ділянки та провести необхідні ремонти. У планах також капітальний ремонт чотирьох котлів, заміна трьох насосів, а також оновлення 11 тисяч метрів магістральних і розподільчих трубопроводів та 1000 одиниць запірної арматури.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025 року: коли та на скільки збільшать виплати для українців.