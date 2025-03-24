Для проведення планових технічних робіт будуть введені графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 24 по 30 березня.

Через планові ремонти електрообладнання, Запоріжжяобленерго оприлюднило графіки відключення світла в Запоріжжі з 24 по 28 березня, повідомляє Politeka.

За даними обленерго, у понеділок, 24 березня, з 09:00 до 17:00 без електропостачання можуть залишитися будинки на бульварі Центральному (23, 27) і на вулиці Автомобільній (23, 25, 7). Також у цей день з 13:00 до 17:00 електропостачання буде відключене на вул. Світлій (10, 4, 4а, 6, 6а).

У вівторок з 09:00 до 17:00 планові роботи заплановані на бульварі Центральному (25, 25В), вул. Івана Богуна (12-71а), а також на вулицях Академіка Глушка, Перемоги, Нагнибіди та інших. Крім того, з 13:00 до 17:00 можливі відключення на проспектах Інженера Преображенського (9, 11) і Ювілейному (17а).

У середу, 26 числа, з 09:00 до 17:00 електропостачання тимчасово відключать на бульварі Центральному (24), вул. Івана Богуна, В’ячеслава Радіонова, Музичній, Радісній та Казковій. Окрім цього, з 10:00 до 16:00 без електроенергії можуть залишитися будинки на вул. Зелена (1-10), Розваги (12-19) і Санаторна (26).

У четвер з 09:00 до 17:00 не буде електрики на бульварі Центральному (8, 8А, 10, 12, 12А, 14), Патріотичній (54А), а також на вулиці Адмірала Ушакова (166А-208).

У п’ятницю, 28 числа, знеструмлення триватиме з 09:00 до 17:00 на вулицях Відпочинковій, Затишній, Веселковій і Променистій.

Мешканців міста закликають завчасно підготуватися до можливих перебоїв через графіки відключення світла в Запоріжжі з 24 по 28 березня, зарядити необхідні пристрої та врахувати це під час планування свого часу. Деталі можна уточнити в місцевих енергетичних службах або на офіційних ресурсах.

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