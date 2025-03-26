Споживачі вже помітили подорожчання овочів у Запоріжжі в березні 2025 року.

Подорожчання овочів у Запоріжжі відзначилося не на всій продукції, повідомляє Політека.

Цього тижня в Україні спостерігається цікава тенденція на ринку: ціни на моркву знизилися, а ось на огірки - виросли.

На ринку коренеплодів ціни на моркву цього тижня знизилися на 10%. Фермери зараз пропонують її по 25-32 грн/кг, що є середнім показником для цього періоду. Зниження вартості пов’язано з надлишковою пропозицією некондиційної продукції, що з’явилася на ринку через теплу зиму.

Теплі температури призвели до швидкого погіршення її якості в холодильниках дрібних господарств, що змушує фермерів швидше продавати наявні запаси. Водночас, власники якісної моркви, яка добре зберігається, відмовляються від продажу, очікуючи кращих умов на ринку.

Незважаючи на зниження вартості в порівнянні з попереднім тижнем, продукт зараз в середньому в 3 рази дорожчий, ніж у березні минулого року.

Подорожчання овочів у Запоріжжі: що з іншими продуктами

Наразі у місті спостерігається зростання вартості огірків. Середні ціни на місцевий продукт варіюються від 95 до 140 грн/кг, що на 12% дорожче, ніж на початку тижня. Основними факторами такої ситуації стали зростання попиту з боку роздрібних мереж і великих гуртових компаній, а також скорочення імпорту.

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