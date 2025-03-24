Дізнайтеся, що обіцяє прогноз погоди в Запоріжжі на 25 березня.

Згідно з прогнозом погоди в Запоріжжі на 25 березня, жителів міста очікує теплий, але хмарний день, повідомляє Politeka.

Сонце цього дня ховатиметься за хмарами з самого ранку й аж до вечора, проте синоптики запевняють – опадів не gthtl,fxf'nmcz.

Температура повітря зростатиме. Вночі та зранку стовпчики термометрів показуватимуть +6°…+9°, а вдень повітря прогріється до комфортних +13°…+14°. Найтеплішим моментом дня стане період із 12:00 до 15:00, коли температура досягне свого максимуму – +14°. До вечора вона зменшиться до +11°.

Вітер переважно південно-східний, із поривами до 4 м/с, тож сильного вітру не буде. Атмосферний тиск дещо знижуватиметься – від 758 мм рт. ст. вночі до 752 мм увечері, а вологість повітря коливатиметься від 54% у денну пору до 76% ближче до вечора.

Народний прогноз погоди у Запоріжжі на 25 березня також нагадує, що в цю пору активно сходить сніг, а ґрунт повністю відтає, тож можна починати сіяти редис. У давнину вірили, що якщо стоїть туман, то це обіцяє гарний урожай льону та конопель.

Попри похмуре небо, є надія на теплий і весняний день без дощу. Тож містянам радять користатися цим та виходити на прогулянки.

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