Ціни зменшаться для певних категорій, а для решти пасажирів тарифи у Запоріжжі залишаться незмінними.

Планують переглянути тарифи у Запоріжжі на проїзд у громадському транспорті, що включатиме значне зниження вартості для окремих категорій пасажирів, повідомляє Politeka.net.

Як повідомила виконуюча обов'язки мера міста Регіна Харченко, зміни стосуються переважно пільгових категорій населення, відповідно до рішення виконавчого комітету міськради.

Для решти пасажиріввсеі залишиться незмінними. За даними міської влади, студенти вищих навчальних закладів, учні профтехучилищ та школярі зможуть скористатися 50% знижкою на проїзд у трамваях, тролейбусах та автобусах.

Студенти зможуть придбати квитки за пільговою ціною безпосередньо у водія (готівкою або безготівково через QR-код, мобільний додаток чи транспортну картку "Січ Студентська"). Місячні квитки доступні лише в безготівковому форматі. Пільга діятиме у будні (понеділок-п'ятниця) і не поширюється на вихідні, святкові та неробочі дні. Для отримання знижки необхідно пред'явити студентський квиток.

Наразі тарифи у Запоріжжі на громадський транспорт становлять:

для трамваїв та тролейбусів – 15 гривень,

для автобусів комунального підприємства – 15 гривень,

для маршрутних таксі – від 17 до 18 гривень в залежності від маршруту.

Пільги на проїзд уже діють для певних категорій громадян, зокрема пенсіонерів і осіб з інвалідністю, які можуть безкоштовно користуватися комунальним транспортом за наявності відповідного посвідчення.

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