Вже кілька місяців поспіль українці спостерігають невпинне подорожчання молочних продуктів у Запоріжжі, повідомляє Політека.

За інформацією аналітиків УКАБ, вартість твердого сиру почала стрімко підвищуватися ще з листопада 2024 року, і зараз досягла в середньому понад 590 гривень за кілограм.

Основною причиною подорожчання молочних продуктів в Запоріжжі є сезонні коливання, які підкріплюються змінами температурних і кліматичних умов. Враховуючи це, з кінця листопада минулого року ціни на цей товар не припиняють свій ріст. Так, якщо ще в кінці минулого року ціна на кілограм голландського - складала 469 гривень, то зараз вона збільшилась до 592 гривень. Тобто споживачам доводиться платити на 123 гривні, або на 22% більше.

При цьому варто зазначити, що вартість масла, йогуртів та інших виробів з молока також виросла, що б'є по гаманцях покупців.

Аналітики УКАБ зазначають, що в найближчий час буде спостерігатися деяка стабільнність, без різких коливань у вартості. Очікується, що збільшення надоїв молока з початком тепла (кінець квітня) допоможе дещо збалансувати ринок і призведе до зниження вартості на ряд товарів.

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