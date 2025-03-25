Наближається закінчення опалювального сезону у Запоріжжі у 2025 році, і мешканців просять бути готовими вже зараз.

Закінчення опалювального сезону в Запоріжжі залежить від погодних умов, тому мешканці міста активно стежать за ситуацією, повідомляє Політека.

Вже з початку березня в області спостерігається значне потепління, проте квідключать опалення лише після стабільного підвищення температури.

Згідно з прогнозами, температура повітря в місті в найближчі дні буде коливатися, і під кінець березня очікується похолодання. Однак, за прогнозами метеорологів, справжнє тепло прийде наприкінці цього місяця або на початку квітня. Це й стане основним фактором для того, щоб наступив кінець закінчення опалювального сезону в Запоріжжі.

Іван Федоров, очільник обласної військової адміністрації, зазначив, що батареї в будинках виключать саме в цей період. Офіційно тепло відключають, коли середньодобова температура повітря перевищує +8°C протягом трьох днів поспіль. Виходячи з цього, кінцева дата відключення тепла може припасти на другу половину цього тижня або на початок квітня 2025 року.

До слова, деякі громади області вже зробили це. Так, у Степненській сільській громаді батареї були відключені раніше.

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