Графіки відключення світла в Запоріжжі на 26 березня 2025 року передбачають планові ремонти, що вплине на жителів міста.

26 березня 2025 року заплановані графіки відключення електроенергії в Запоріжжі у зв'язку з ремонтними роботами на електрообладнанні, повідомляє Politeka.

У цей день знеструмлення триватиме з 09:00 до 17:00 у кількох районах міста. З 09:00 до 13:00 світло не подаватиметься на проспекті Інженера Преображенського (будинки №9, 11), а також на вулицях Запорізького Козацтва (будинки №16а, 17а, 19а, 21а, 25), вул. Центральній (будинки №25, 25В), вул. Івана Богуна (будинки №12-16, 13-49, 18-50, 51-67).

Також планується, відсутність світла в районах вулицях: Академіка Вернадського, Килимова, Музична, Слобожанська, Трудова, Червоної Калини, Юності та інших. Згідно з графіками, такі заходи є частиною плану ремонтів, що спрямовані на підвищення стабільності електропостачання та оновлення інфраструктури.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 26 березня 2025 року можуть вплинути на роботу громадських установ і підприємств, тому жителі міста повинні врахувати ці тимчасові обмеження. Варто зазначити, що енергетики будуть працювати над усуненням неполадок, щоб забезпечити стабільне електропостачання після завершення ремонтів. Жителям потрібно бути готовими до можливих перебоїв у подачі електроенергії та перевіряти актуальність інформації.

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