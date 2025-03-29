Ціни на коропа, оселедця та скумбрію знову зросли, що свідчить про подорожчання риби в Запоріжжі.

Подорожчання риби в Запоріжжі вже можна вважати стійким трендом, повідомляє Politeka.

За останній місяць ціни на основні види рибних товарів значно зросли, що впливає на гаманці споживачів. Так, корп живий у різних торгових мережах коштує від 139 грн за кг в Ашані до 161,20 у Мегамаркеті. Середня ціна на коропа в порівнянні з лютим цього року зросла на 4,60 гривень і наразі становить 150,10 за кг. Зростання вартості цього продукту відзначається також в інших магазинах: наприклад, у Мегамаркет ціна на коропа живого сягає 161,20 грн.

Щодо коропа патраного, то його вартість коливається від 169 гривень в Ашані до 221,60 у Мегамаркеті. З початку березня середній цінник на цей продукт зросла на 6,30, а тепер становить 195,30 грн, що також свідчить про подорожчання риби в Запоріжжі. Інші популярні рибні продукти також стали дорожчими: оселедець слабосолоний подорожчав на 4,33 гривень і тепер коштує 197,00. Останні зміни на ринку риби також торкнулися кумбрії свіжої, ціна якої зросла на 16,30 і становить 215,30.

Таке підвищення цін може бути викликане економічними факторами, зокрема збільшенням вартості кормів, зростанням транспортних витрат та іншими чинниками, що впливають на ринок продовольства.

Якщо тенденція збережеться, можна очікувати подальше зростання цінників.

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