Прогноз погоди в Запоріжжі на 27 березня обіцяє хмарний день без опадів з помірним теплом і сприятливими умовами для прогулянок.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 27 березня обіцяє хмарний день без опадів, що створює комфортні умови для прогулянок на свіжому повітрі, повідомляє Politeka.

Схід сонця о 05:28, захід – о 18:02. Вранці температура становитиме +6°C, а до опівдня стовпчики термометрів підвищаться до +13°C. Температура вдень досягне +16°C, а ввечері знизиться до +13°C. Вітер у цей день буде помірним, до 2 м/с, що робить погоду приємною для перебування на вулиці. Вологість повітря вранці досягає 93%, проте вже до обіду знижується до 38%, що свідчить про зниження вологості до середини дня.

Історично за останні 130 років максимальна температура в цей день становила +21°C, зафіксована в 1983 році, а мінімальна температура досягала -7°C в 1997 році. Ці температурні коливання підкреслюють, що умови на 27 березня можуть бути досить мінливими.

Відповідно до народного прогнозу погоди в Запоріжжі на 27 березня, якщо на цей день припадає грім, літо обіцяє бути родючим, а якщо рівень води в річках не зросте, очікується спекотне і сухе літо. З огляду на ці народні спостереження мешканцям варто бути готовими до змін кліматичних умов, які можуть вплинути на подальші погодні тенденції в регіоні.

Незважаючи на хмарність, мешканці міста можуть очікувати сприятливі умови для прогулянок та активного відпочинку на свіжому повітрі.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії отримують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025: коли та на скільки збільшать виплати для українців.