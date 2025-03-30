Робота у Запоріжжі пропонується для фахівців у виробничому секторі та будівельній галузі.

Часто робота у Запоріжжі пропонується з можливістю бронювання працівників, здебільшого в галузі виробництва та будівництва, повідомляє Politeka.net.

На платформі для пошуку роботи Work.UA в Запоріжжі наразі доступно 130 вакансій із бронюванням.

Більшість з них — у виробничому секторі, де компанії шукають електромонтерів, токарів, слюсарів, малярів та інженерів. Заробітна плата варіюється від 20 до 40 тисяч гривень.

Також затребуваними є фахівці у будівельній галузі. Для них пропонуються зарплати від 20 до 35 тисяч гривень залежно від посади.

Розглянемо декілька прикладів. Робоча пропозиція від компанії Спец Енерго Системи на вакансію маляра. Зарплата на посаді - 24 тисячі. Графік роботи з 08.00 до 17.00, також можливий індивідуальний графік (обговорюється додатково).

Вимоги до кандидата:

Досвід роботи маляром порошкового фарбуваннявід 2 років;

Знання технології порошкового фарбування;

Вміння працювати з різними типами фарб (гладкі, текстурні, поліефірні, епоксидні тощо) і фарбувальним обладнанням (електростатичний та трібостатичний метод);

Відповідальність та орієнтованість на результат.

Також робота у Запоріжжі є й для робочого на виробництво продукції підприємства Укрграфіт. Роботодавець обіцяє навчання у процесі. Проте досвід праці на металургійному підприємстві бажаний.

Умови роботи:

заробітна плата до 40 000 грн. (без відрахування податків) залежно від кваліфікації та виконання норм виробітку;

офіційне бронювання для військовозобов'язаних;

повний соціальний пакет;

безкоштовне проживання у гуртожитку (з дружиною).

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