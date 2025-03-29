Тарифи в Запоріжжі, якщо й і доведеться підвищувати, то тоді потрібно змінювати українське законодавство.

На ринку газу для населення наразі діють 9 постачальників, а електроенергію роздають за кількома фіксованими цінами - відомо, які тарифи в Запоріжжі будуть діяти в квітні, повідомляє Politeka.net.

У 2025 році варість газу для населення не зміняться. Згідно з чинним законодавством, підвищення вартості неможливе. Навіть у разі завершення воєнного стану найближчими місяцями, заборона триватиме ще пів року.

Так, "Нафтогаз" продаватиме газ за ціною 7,96 грн за кубометр. Для підвищення тарифів до завершення воєнного стану потрібно змінювати закон, що вимагатиме ухвалення рішення через парламент та підпис президента, що є складним політичним кроком.

Ціни на електроенергію залишатимуться незмінними до кінця квітня 2025 року, згідно з постановою уряду № 632 від 31.05.2024, і становитимуть 4,32 гривень за кВт·год.

Однак з 1 травня буде скасовано спеціальний тарифний план на електроенергію для споживачів з електричним опаленням. Зараз для таких споживачів тариф становить 2,64 гривень.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України № 37 від 17 січня 2025 року, фіксовані тарифи в Запоріжжі для споживачів з електроопаленням на період з 1 жовтня по 30 квітня включно будуть такими:

Для обсягу споживання до 2000 кВт·год — 2,64 гривень,

Для споживання понад 2000 кВт·год — 4,32 гривень.

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