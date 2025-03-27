Прогноз погоди в Запоріжжі на 28 березня обіцяє дощ уночі та вранці, хмарність протягом дня, але температура буде теплою.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 28 березня обіцяє хмарний день із ранковими опадами, повідомляє Politeka.

Вночі та вранці очікується дрібний дощ, однак ближче до обіду опади припиняться, і температура підніметься до +16°C.

У нічний та ранковий час термометри показуватимуть +9°C, вдень повітря прогріється до +16°C, а ввечері температура знову знизиться до +12°C. Вітер помірний, швидкість коливатиметься від 2,2 до 3,9 м/с. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 751–752 мм рт. ст., вологість буде високою, особливо вранці (до 88%).

За народними прикметами, погоду 28 березня визначають птахи та весняні води. Якщо цього дня тече повільна вода – рік обіцяє бути непростим. А якщо повертаються чайки, то можна очікувати швидкого потепління.

Цікаво, що за останні 130 років температура 28 березня в місті коливалася від -6°C (у 2011 і 2020 роках) до рекордних +21°C (у 1983 році). Таким чином, прогноз погоди в Запоріжжі на 28 березня демонструє, що весна поступово починає проявлятися, попри ранкову прохолоду та дощ.

Тож навіть попри ранкову негоду, друга половина дня подарує теплі весняні відчуття і можливість насолодитися комфортною умовами та вийти на прогулянку з рідними та близькими людьми.

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