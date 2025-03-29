Дізнайтесь, де знайти безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі та хто може не його розраховувати.

Безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі є і різних районах міста, повідомляє Politeka.

Ці місця доступні в різних районах міста, що дозволяє внутрішньо переміщеним особам знайти притулок поруч із необхідними інфраструктурними об'єктами.

Зокрема, у місті доступні такі адреси: вул. Перемоги, 63, вул. Незалежної України, 80-А та вул. Сарматська, 2-А, де пропонуються кімнати для ВПО. У місті також є інші можливості для проживання, зокрема на вул. Каховська, 26, вул. Фанатська, 22 та вул. Центральна, 19-Б.

Окрім того, є модульне містечко, яке може прийняти до 2000 осіб. Станом на травень тут було доступно ще близько 800 місць для нових мешканців.

Щоб отримати більше інформації про можливості розміщення та заселення, ВПО можуть звертатися до організацій, які надають житло, або до волонтерів. Ось деякі контактні дані:

ТОВ «Український центр нерухомості» – вул. Перемоги, 63, тел. (061) 789-00-22 .

Комунальне підприємство «Запоріжремсервіс» – вул. Незалежної України, 80-А, тел. (061) 285-34-67.

Безкоштовне житло для переселенців в Запоріжжі допомагає людям, які вимушено залишили свої домівки, отримати тимчасовий притулок у скрутні для держави та українців часи.

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