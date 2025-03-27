Закінчення опалювального сезону у Запоріжжі скоро розпочнеться - місцева влада визначилась з датою перекриття батарей, повідомляє Politeka.net.

Офіційно період опалення завершується у місті 27 березня. Оскільки протягом останніх трьох днів середньодобова температура перевищувала +8°C, міська влада ухвалила рішення про відключення тепла.

Як повідомила в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко у своєму телеграм-каналі, після закінчення опалювального сезону у Запоріжжі комунальники розпочнуть гідравлічні випробування тепломереж. Це дозволить виявити та усунути можливі недоліки.

Також заплановано проведення масштабних ремонтних робіт: капітальний ремонт чотирьох котлів, монтаж тисячі одиниць запірної арматури, заміна трьох насосів та оновлення 11 км трубопроводів. Після завершення цих робіт систему протестують повторно, щоб забезпечити її надійну підготовку до зими 2025-2026 років.

Нагадаємо, що стосовно населення тарифи на опалення у місті залишаються незмінними –1655 гривень за одну гігакалорію. Це ті тарифи, які були чинними станом на 24 лютого 2022 року. Законом України заморожені тарифи для населення на період дії воєнного стану.

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