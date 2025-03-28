Дізнайтеся, де запровадять графіки відключення світла в Запоріжжі 28 березня.

Через термінові та планові ремонти електрообладнання запроваджено графіки відключення світла в Запоріжжі 28 березня, повідомляє Politeka.

У зв'язку з цим, мешканці низки вулиць та районів міста можуть тимчасово залишитися без енергопостачання до своїх домівок.

Зокрема, з 9:00 до 17:00 буде проводитися плановий ремонт на бул. Центральному, де відключення торкнуться будинків за адресами 10, 12, 12А, 14, 8, 8А, а також на вулиці Патріотична, 54А, і вулиці Адмірала Ушакова в межах 166А-208.

Термінові ремонти електрообладнання влаштують також на кількох інших вулицях. З 9:00 до 12:00 світла не буде на шосе Оріховське (буд. 12), а з 11:00 до 13:00 відключення плануються на вул. Виноградній (буд. 84), вул. Зернова, Котляревського, Курганна, Панаса Мирного, Петра Третяка, Прогресивна та інших прилеглих районах.

З 13:00 до 15:00 термінові роботи з ремонту електрообладнання відбудуться на вул. Краєвидній (Ленська), 20а.

Жителів вказаних районів просять врахувати графіки відключення світла в Запоріжжі 28 березня та забезпечити необхідні умови для безперебійної роботи ремонтних бригад.

Стежити за оновленнями та уточненнями щодо відсутності світла містянам радять на офіційних сторінках місцевих енергетичних компаній.

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