Прогноз погоди в Запоріжжі на 29 березня обіцяє теплий, але хмарний день із можливим дощем увечері.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 29 березня обіцяє хмарні умови протягом усього дня, повідомляє Politeka.

Хоча більша частина доби пройде без опадів, ближче до вечора очікується дощ. Температура повітря вночі становитиме +7…+10°C, вранці – до +12°C. Найвищі показники прогнозуються вдень, коли термометр підніметься до +16°C. Вечір поверне прохолоду, і температура знизиться до +11°C.

За даними синоптиків, упродовж доби вітер посилиться: ранкові показники в 3–4 м/с зростуть до 6 м/с у другій половині дня. Тиск повітря залишатиметься стабільним і коливатиметься в межах 748–750 мм рт. ст. Вологість буде змінюватися залежно від часу доби: від 85% уночі до 44% вдень і знову підніметься до 75% увечері.

Теплий сонячний день є добрим знаком: за прикметами, така погода обіцяє м’яку й теплу весну. Також вважалося, що якщо весняний сніг тане завдяки сонячним променям, а не дощам, це символізує багатий врожай.

За прогнозом погоди в Запоріжжі на 29 березня, день буде теплим, але через можливі вечірні опади краще взяти з собою парасольку або дощовик.

Отже, зважачаючи на передбачення синоптиків, від прогулянок у цей день краще утриматися. Але якщо вийти на свіже повітря дуже хочеться, то варто запастися паральками.

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