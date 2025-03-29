Похмура погода та дощовий ранок очікуються в неділю, згідно з прогнозом погоди в Запоріжжі на 30 березня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 30 березня обіцяє похмурі умови протягом усього дня, повідомляє Politeka.

Відповідно до синоптичного прогнозу, ніч розпочнеться з дрібного дощу, який посилиться в ранню пору. Опади припиняться до середини дня, але небо залишатиметься затягнутим хмарами. Температура повітря коливатиметься від +8°C вранці до +14°C удень, а ввечері знизиться до +13°C. Відчуватиметься вона трохи прохолодніше через підвищену вологість, яка вранці сягне 92%.

Тиск залишатиметься стабільним – 747 мм рт. ст. Швидкість вітру коливатиметься від 4 до 4,4 м/с уночі й вранці, знижуючись до 2 м/с у другій половині дня. Найбільша ймовірність опадів спостерігатиметься з ночі до ранку – близько 55%. До вечора ймовірність дощу знизиться до мінімальних 2%.

Народний прогноз погоди наголошує, що 30 березня зазвичай активно тане сніг, а погодні прикмети цього дня визначають майбутню весну. Якщо день видається теплим, то й весна обіцяє бути ранньою та лагідною. Проте якщо переважає холод, весна може затягнутися. Великі потоки води від танення снігу віщували раніше дощове літо, а сухий день – сприятливий врожай.

Отже, прогноз погоди в Запоріжжі на 30 березня обіцяє дощовий початок доби, прохолоду вранці та тепліші години вдень, хоча сонце, ймовірно, за хмарами не з’явиться.

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