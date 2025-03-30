Синоптики поділилися прогнозом погоди в Запоріжжі на тиждень з 31 березня по 6 квітня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 31 березня по 6 квітня обіцяє зміни температури, зокрема, ясні дні змінюватимуться похмурими з періодичними дощами, повідомляє Politeka.

Вже 31 березня очікується помірно теплі умови з температурою до 16°C вдень, а в нічний час — 9°C. Вітер буде помірний, без опадів. У народі кажуть: якщо до цього дня прилетіло багато лебедів, весна буде теплою.

На 1 квітня в Запоріжжі буде ясно, без опадів, з температурними показниками до 17°C вдень та близько 9°C вночі. Згідно з народним прогнозом, якщо в нічну пору не видно зірок, можна очікувати теплої погоди.

2 числа буде безхмарно вранці, але з хмарами в середині дня. Температура вдень може сягати 17°C, а в іншу частину доби — 11°C. Згідно з народними прикметами, це час для першої грози та цвітіння берези.

У четвер у місті прогнозується похмурість вдень, з можливими проясненнями ввечері. Тепло буде на рівні 15°C вдень і 10°C в нічний час.

4 числа також буде хмарно, але опадів не очікується. Стовпчики термометра вдень досягнуть 16°C, а вночі — 9°C. Народні передбачення кажуть, що це буде перший квітневий дощ.

Завершиться тиждень 5 числа хмарністю, хоча й без дощу. Температура вдень становитиме 16°C, а вночі — 9°C.

В останній день тижня, неділю, Запоріжжя очікує ясну погоду вранці і ввечері, з хмарами вдень. Температурні показники вдень досягнуть 15°C, а вночі — 9°C. Народна прикмета стверджує, що тепла нічна пора передбачає дружну весну.

Загалом, прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 31 березня по 6 квітня обіцяє чергування ясних і похмурих днів, але без великих опадів.

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