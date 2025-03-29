Хоча закінчення опалювального сезону у Запоріжжі вже наступило, для комунальних служб розпочинається активний етап.

Закінчення опалювального сезону у Запоріжжі почалося, адже вже протягом трьох днів середньодобова температура перевищує 8 градусів, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо подробиці.

Таке рішення ухвалено щодо відключення тепла ухвалено ще 27 березня через стабільне потепління – протягом останніх трьох днів середньодобова температура перевищувала +8°C.

Після чого концерн «Міські теплові мережі» розпочне перший етап гідравлічних випробувань. Це важливий процес для виявлення потенційних слабких місць у тепломережах і усунення можливих пошкоджень в міжопалювальний період.

Крім того, планується виконати ряд необхідних ремонтних робіт:

капітальний ремонт чотирьох котлів;

заміна трьох насосів, що відповідають за циркуляцію теплоносія;

оновлення 11 тисяч метрів магістральних і розподільчих трубопроводів;

встановлення тисячі нових одиниць запірної арматури.

Ці заходи мають велике значення, оскільки після завершення всіх ремонтних робіт мережі пройдуть повторне тестування для впевненості у їхній готовності до нового періоду 2025-2026 років. Це дозволить уникнути аварійних ситуацій та забезпечити надійне теплопостачання в зимовий період.

Хоча закінчення опалювального сезону у Запоріжжі вже наступило, для комунальних служб розпочинається активний етап підготовки до наступного періоду.

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