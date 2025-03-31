Прогноз погоди на квітень в Запоріжжі обіцяє мінливі умови з температурними коливаннями та опадами, повідомляє Politeka.

За даними синоптиків, умови в будуть варіативними, з періодами дощів, сонячних днів та значними змінами температур.

На початку місяця очікується хмарність з мінімальними опадами. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться від +16°C до +18°C, а вночі не опуститься нижче +7°C. Вітер переважно слабкий, до 9 км/год. Вже з 4 числа погодні умови стануть нестійкими, і можливі короткочасні зливи, а температурні показники вдень опустяться до +15°C.

З 5 по 7-ме стовпчики термометрів вдень залишатимуться на рівні +15°C, з можливістю гроз у суботу. Сильні опади очікуються також на вихідних, 6 та 7-го, коли температура вдень знизиться до +9°C, а нічні температури можуть опуститися до +1°C.

Середина місяця, з 10 по 15 числа, принесе періоди сонячності. Температурні показники вдень стабільно триматимуться на рівні +11°C – +16°C, з можливими короткочасними дощами, однак без значних злив. У другій половині місяця, з 16 числа, дощитиме частіше, а температура вдень може піднятися до +17°C, але вночі можливі заморозки до 0°C.

Також у середині місяця ультрафіолетовий індекс може досягти аномальних значень, що може нести небезпеку, тому важливо використовувати сонцезахисні засоби в ясні дні.

В кінці місяця, з 25 по 30 число, в Запоріжжі буде хмарно з проясненнями. Очікуються опади, а стовпчики термометрів вдень варіюватимуться від +17°C до +18°C, з можливими локальними зливами та грозами.

Загалом, прогноз погоди на квітень в Запоріжжі обіцяє нестійкі умови, з різкими перепадами, дощами та періодами сонячних днів. Тому жителям рекомендується бути готовими до мінливості, брати з собою парасольки і не забувати про захист від сонця в сонячні дні.

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