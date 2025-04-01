Надається українцям грошова допомога у Запоріжжі, а також в інших областях України.

Гуманітарна організація Caritas-Spes Ukraine анонсувала запуск нового проєкту під назвою Emergency Appeal 2025-2026 - завдяки чому буде призначена грошова допомога у Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні організації у Facebook.

"Ми раді оголосити про старт нового проєкту Emergency Appeal 2025-2026! Цього року діяльність буде зосереджена в 7 центрах (10 осередків Харківсько-Запорізької та Одесько-Сімферопольської дієцезій)", — зазначають представники Caritas-Spes Ukraine.

У 2025 році в рамках проєкту передбачені такі заходи:

надання багатоцільової грошової допомоги для осіб, які постраждали від бойових дій, а також для вразливих домогосподарств;

розподіл гігієнічних наборів для маломобільних громадян в районах, де відсутня підтримка від інших організацій;

підтримка для оплати житлово-комунальних послуг і купівлі твердого палива.

Призначається грошова допомога в Запоріжжі, Конотопі, Сумах, Харкові, Словʼянську, Павлограді, Камʼянському, Нікополі, Білозерці та Херсоні.

Представники Caritas-Spes Ukraine зазначили, що проєкт наразі на стадії запуску, і наразі ведеться робота з узгодження всіх деталей. Організація повідомить про початок активностей у рамках проєкту, а тим часом зацікавленим особам радять слідкувати за оновленнями на сторінках локальних осередків у соціальних мережах. Інформація про старт прийому заявок буде оприлюднена пізніше.

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