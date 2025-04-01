Синоптики, роблячи прогноз погоди у Запоріжжі на 2 квітня, радять враховувати ці дані для планування вдалого дня.

Вдень температура підвищиться до комфортних 17-19°C, передбачає прогноз погоди у Запоріжжні на 2 квітня, повідомляє Політека.

Метеорологи попереджають про можливі дощі та пориви вітру. У середу в місті очікується висока хмарність з короткочасними перервами на прояснення. Вночі температура знизиться до +8°...+10°C, а вдень підніметься до +17°...+19°C. Хоча значних опадів вдень не передбачається, вечір може принести дрібний дощ.

Вітер з північного заходу, швидкість якого складатиме 7-12 м/с, створюватиме відчуття прохолоди, незважаючи на плюсові температури. Прогноз погоди у Запоріжжі на 2 квітня також передає, що вночі і вранці зберігатиметься підвищена вологість, що може вплинути на загальний стан повітря.

За даними гідрометеорологів, у нічні години й до ранку вологість повітря сягне 100%, а вітер буде слабшим, ніж вдень. Однак, із 15:00 ситуація зміниться: вітер знову посилиться, а ймовірність опадів збільшиться до 32%. Прогнозують, що ввечері на місто можуть обрушитися короткочасні дощі, проте без серйозних атмосферних явищ.

Середній атмосферний тиск залишатиметься стабільним, знижаючись до 746 мм рт. ст. до вечора. Синоптики радять враховувати ці дані для планування вдалої середи.

Для тих, хто цікавиться народними прикметами, варто згадати, що в цей день наші предки часто прикрашали свої оселі льняними виробами, розвішуючи їх на вулицях і біля воріт, а також відзначали початок шлюбного періоду у птахів і можливі перші весняні грози.

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