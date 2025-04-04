Грошову допомогу в Запоріжжі можна отримати за умови подачі заявки.

Грошову допомогу в Запоріжжі можуть отримати мешканці міста від УВКБ ООН, повідомляє Politeka.

Ця допомога доступна для вимушено переміщених осіб, а також для тих, хто повернувся до свого постійного місця проживання, зокрема з-за кордону. Розмір становить 3 600 грн на особу на три місяці, що дає загальну суму 10 800 грн на родину.

Щоб подати заявку, пеотрібно відповідати певним вимогам: не отримувати виплат від міжнародних організацій раніше, мати дохід менший за 5 400 грн на члена, а також належати до однієї з наступних вразливих категорій:

Родина з одним з батьків і дітьми до 18 років або з особами похилого віку (від 55 років).

Родина, очолювана самотньою особою похилого віку (від 55 років) або такою особою з дитиною/дітьми до 18 років.

Домогосподарство з особами, які мають особливі потреби: інвалідність або хронічні захворювання.

Заявку можуть подати і ті, хто не отримував грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій. Однак, якщо ви отримали 2 220 грн на людину від іншої гуманітарної організації, допомога від УВКБ ООН може бути відмовлена.

Особи, які отримували грошову допомогу в Запоріжжі як ВПО понад три місяці тому та після цього повернулися на постійне місце проживання в Україні, також мають право подати заявку за умови наявності вразливості.

Процес передбачає співбесіду з партнером УВКБ ООН. Для подачі заявки потрібно подати наступні документи:

Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.

Податковий номер.

Свідоцтво про народження дітей (за наявності).

Номер банківської картки для виплати допомоги (картки єПідтримка не підходять).

Документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Номер телефону для контакту.

Для збору даних необхідно, щоб всі члени родини були присутні.

Гроші будуть перераховані на гривневий банківський рахунок голови домогосподарства через фінансові установи Rapyd або Western Union. Виплата здійснюватиметься одразу за три місяці.

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