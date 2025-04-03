Прогноз погоди в Запоріжжі на 4 квітня обіцяє хмарні умови протягом усього дня, повідомляє Politeka.

Вранці температура повітря складе близько +11°C, а вдень підніметься до +17°C. Вечір принесе невелике зниження температурних показників до +14°C. Тиск в атмосфері залишатиметься стабільним, а вологість коливатиметься від 42% до 86%. Вітер буде помірним, зі швидкістю до 3 м/с, що створить відчуття легкої прохолоди. Опадів в Запоріжжі в цей день не очікується.

День буде спокійним і комфортним для прогулянок. Хоча небо буде хмарним, дощі не загрожують, і до вечора температура залишатиметься в межах комфортного рівня.

Згідно з народним передбаченню, цей день є яскравим прикладом теплої весняної атмосфери, коли сонце починає активно прогрівати землю, а з дахів починає капати вода: "Опівдні бурульки пускають у сніг сльози пекучі". Це є підтвердженням того, що весна вже вступила в свої права.

Також народна прикмета говорить: "Перший квітневий дощ воза золотого вартий". Однак у Запоріжжі на 4 квітня дощів не передбачається. Тому цей день буде ідеальним для прогулянок на свіжому повітрі. Тож містянам радять взяти це до уваги та скористатися такою можливістю.

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