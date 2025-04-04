Синоптики вже опублікували прогноз погоди у Запоріжжі на 5 квітня, варто дізнатися про це більше.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 5 квітня обіцяє хмарну погоду протягом усього дня, повідомляє Politeka.

Ніч та ранок пройдуть без опадів, але вдень розпочнеться дощ, який закінчиться ближче до вечора. Температура повітря вранці становитиме +11°С, вдень підніметься до +15°С, а ближче до ночі знизиться до +12°С.

Атмосферний тиск поступово зменшуватиметься – від 749 мм рт. ст. уночі до 741 мм рт. ст. увечері. Вологість повітря буде високою: уранці до 99%, удень – 76%, а у вечірню пору – 72%. Вітер південний, 2-5 м/с. Ймовірність опадів зростатиме протягом дня, досягаючи 60% у другій половині дня. Проте, враховуючи температурний режим, опади очікуються у вигляді дощу, без снігу. До вечора опади поступово припиняться, але вологість повітря залишатиметься високою.

За останні 130 років максимальна температура у цей день у місті становила +23°С (1975 рік), а найнижчий показник було зафіксовано у 1963 та 2021 роках – тоді температура опускалася до -2°С.

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Тож прогноз погоди в Запоріжжі на 5 квітня передбачає мінливий день із дощем, тому варто мати при собі парасольку або ж відкласти прогулянки на інший, більш теплий день.

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