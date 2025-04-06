Українці вже можуть дізнатися графіки відключення світла в Запоріжжі та області з 7 по 13 квітня.

Відключення світла в Запоріжжі та області з 7 по 13 квітня будуть здійснюватися через планові та термінові роботи з ремонту електричних мереж, повідомляє Politeka.

Мешканців міста та регіону попереджають про зміни в подачі електроенергії в зазначений період.

Зокрема, розклад буде такими:

7 числа з 09:00 до 17:00 подачу електрики припинять на вулицях Гоголя (будинки № 1-7, 2-6, 4-8), Мідна (будинки № 1-7 непарні, 7а, 2, 4, 6), 8 Березня (будинки № 3, 5-9);

8.04 з 09:00 до 17:00 не буде на вул. Михайлова (будинки №1-6), Центральна (будинки № 3, 5), Севастопольська (будинки № 13-17);

9 числа з 09:00 до 17:00 без електропостачання залишаться вулиці Озерна (будинки № 1, 3, 5) та Поручика Кошки (будинки № 7, 9, 11).

Крім запланованих відключень, на території міста та області можуть виникнути термінові перебої з електропостачанням, зокрема в районах поблизу промислових підприємств та основних магістралей.

Щодо Запорізького району, то ситуація там така:

7 квітня з 09:00 до 17:00 вимикати будуть на вулицях Луговій (будинки №1, 3, 5, 7) та Промисловій (будинки № 2-8).

8 числа з 09:00 до 17:00 електропостачання вимкнуть по вул. Новоселівська (будинки № 3, 4, 5, 7) та Зелена (будинки № 8, 9, 11).

У разі зміни графіку або проведення додаткових робіт, мешканці будуть оперативно поінформовані через офіційні канали міської влади.

Важливо! Відключення світла в Запоріжжі та області з 7 по 13 квітня 2025 року — це частина планових ремонтних робіт на енергетичних мережах, що дозволить покращити стабільність в майбутньому.

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