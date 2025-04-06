Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди з 7 по 13 квітня в Запоріжжі та розповіли про сюрпризи.

Згідно з прогнозом погоди з 7 по 13 квітня в Запоріжжі, опадів буде небагато, однак атмосферні зміни протягом тижня помічатимуться, повідомляє Politeka.

Понеділок, 7 квітня розпочнеться похмуро, без опадів. Температура вдень триматиметься на рівні +6°C. Історично найтеплішим цей день був у 1975 році, коли стовпчик термометра піднявся до +25°C.

Вівторок – знову хмарно, проте сухо. Середньоденнs температурні показники сягатимуть +5°C, а вітер посилиться до 4,1 м/с. Цікаво, що наші пращури вважали: якою буде погода цього дня – такою вона повториться 8 жовтня.

Середа принесе коротке прояснення вранці, однак хмари швидко знову вкриють небо. Стовпчики термометра піднімуться до +7°C, дощу не очікується. З птахів уже повертаються чибіси – і це, за народними прикметами, віщує сухі погодні умови.

Четвер – очікується не тільки хмарність, але й опади вдень, а ввечері можливий навіть зі снігом. Температура коливатиметься навколо +4°C, а вологість досягне 91% у вечірній час.

П’ятниця також не потішить сонцем – небо буде похмурим з дощем після обіду. Температурні показники не перевищать +4°C. Історичний максимум цього дня – +27°C, зафіксований у 2024 році.

Субота принесе денний дощ, проте до вечора він припиниться. Повітря прогріється до +6°C. Народні прикмети кажуть: якщо дикі качки прилітають жирні – весна буде холодною.

Неділя завершить тиждень хмарно, але сухо. Стовпчики термометрів вдень досягнуть +8°C. За спостереженнями предків, якщо перелітні птахи мовчать – чекати негоди.

Отже, прогноз погоди з 7 по 13 квітня в Запоріжжі показує, що переважатимуть хмарні дні з помірним вітром, а дощі ймовірні лише в другій половині тижня. Погодні умови хоч і не екстремальні, однак вимагають відповідного одягу та уваги до температурних змін.

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