Оприлюднено графіки відключення світла в Запоріжжі на 8 квітня, де кожен містянин може перевірити, чи буде в нього електропостачання.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 8 квітня передбачають планові ремонти електрообладнання, які можуть призвести до тимчасових перебоїв у електропостачанні на кількох вулицях міста, повідомляє Politeka.

Зокрема, з 9:00 до 17:00 без електрики залишаться адреси на вулицях Інженера Лата, Зарічна, Каховська, Лісозаводська, Миколи Яковченка, а також вул. Мрії та Петера Діка. Окрім того, з 10:00 до 17:00 планується відсутність електрики на вулицях Світла, Інгулецька, Болбочана та інших. За інформацією від енергетиків, тимчасові перебої будуть зумовлені необхідністю виконання ремонтних робіт, які не повинні суттєво вплинути на загальне електропостачання міста.

Ці заходи – частина регулярного обслуговування мереж для забезпечення стабільності електропостачання у майбутньому. Жителі цих районів повинні бути готові до тимчасових незручностей, адже відновлення електропостачання відбудеться після завершення робіт. Планові знеструмлення також торкнуться вулиць у центрі міста, таких як Партизанська, Петрівська, Набережна та інші.

Усі абоненти попереджаються про можливі тимчасові перерви у подачі електроенергії, тому радимо звертати увагу на графіки відключення світла в Запоріжжі на 8 квітня для більш детальної інформації.

Не забувайте, що плани щодо знеструмлення можуть коригуватися залежно від ходу робіт, тому варто слідкувати за оновленнями на сайті міської енергетичної компанії.

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