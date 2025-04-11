Синоптики вже поділилися прогнозом погоди в Запоріжжі на 12 квітня і зробили попередження.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 12 квітня обіцяє хмарну та дощову атмосферу упродовж дня, повідомляє Politeka.

З самого ранку небо буде вкрито хмарами, і в другій половині дня очікуються дощі. Вночі температура коливатиметься близько 3°C, а вдень температура підніметься до 9°C. Вологість повітря буде високою, що створить певний дискомфорт. Ймовірність опадів збільшиться вранці та вдень, з піковим значенням близько 46% до вечора. Вітер буде помірний, зі швидкістю 2-3 м/с.

Дощі, що прогнозуються в цей день, будуть спричинені переміщенням атмосферного фронту через регіон. Це може призвести до підвищення вологості повітря і погіршення видимості. Тому важливо бути обережними на дорогах та враховувати погодні умови при плануванні своїх справ на 12 число.

Окрім того, варто взяти до уваги те, що висока вологість може негативно позначатися на здоров'ї. Через неї погіршується самопочуття, ускладнюється дихання. Вона сприяє розвитку хвороботворних мікроорганізмів і погіршує якість повітря.

Народний прогноз погоди в Запоріжжі на 12 квітня також додає цікаві спостереження. Наші пращури вважали, що якщо дикі качки прилітали жирними, то весна буде холодною і довгою, а якщо раптово припинялася тяга вальдшнепів, слід було чекати похолодання або навіть снігу. В цей час лопаються бруньки на деревах, зокрема на клені, що є додатковим сигналом зміни сезону.

Загалом, в цей день умови будуть несприятливими, тому варто бути готовими до дощів і враховувати це при плануванні своїх активностей.

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