Багато місцевих жителів вже зіштовхнулися з подорожчанням хліба в Запоріжжі і змушені шукати більш вигдні позиції.

У квітні спостерігається помітне подорожчання хліба в Запоріжжі, повідомляє Politeka.

Батон "Рум'янець" нарізка (450 гр) в магазині Novus коштує 29,89 грн, і ця ціна залишилась стабільною з 10 березня 2025 року. Хоча вартість батону не змінилася протягом останнього місяця, він залишається одним з найбільш купованих хлібобулочних виробів.

Щодо хліба пшеничного нарізка (650 гр), то його середня вартість становить 41,65 гривень. У Megamarket цей продукт можна придбати за 39,80, а в Novus — за 43,49. За минулий місяць розцінки на хліб зросли на 1,00 грн, що свідчить про стабільний ріст цінників на хлібопекарські вироби в Запоріжжі. Попри зростання вартості, пшеничний залишається одним з найбільш затребуваних серед споживачів.

Особливої уваги заслуговує і пшеничний "ЦарХліб" нарізка (600 гр), вартість якого в Metro становить 45,05 ривні. За останній місяць вартість на цей товар зросла на 3,18. Це подорожчання відображає загальну тенденцію до збільшення цін на хлібо-булочні вироби у регіоні.

Загалом, ситуація з підняттям цінників продовжується, і споживачам варто бути готовими до подальших змін на ці продукти. Ситуація вказує на зростання вартості основних продуктів харчування, що може вплинути на бюджет місцевих жителів.

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