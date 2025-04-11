Многие местные жители уже столкнулись с подорожанием хлеба в Запорожье и вынуждены искать более выгодные позиции.

В апреле наблюдается заметное подорожание хлеба в Запорожье , сообщает Politeka.

Батон "Румянец" нарезка (450 гр) в магазине Novus стоит 29,89 грн, и эта цена осталась стабильной с 10 марта 2025 года. Хотя стоимость батона не изменилась за последний месяц, он остается одним из самых покупаемых хлебобулочных изделий.

Что касается хлеба пшеничной нарезки (650 гр), то его средняя стоимость составляет 41,65 гривен. В Megamarket этот продукт можно приобрести за 39,80, а в Novus – за 43,49. За прошлый месяц расценки выросли на 1,00 грн, что свидетельствует о стабильном росте ценников на хлебопекарные изделия в Запорожье. Несмотря на рост стоимости, пшеничный остается одним из самых востребованных потребителей.

Особого внимания заслуживает и пшеничный "ЦарьХлеб" нарезка (600 гр), стоимость которого в Metro составляет 45,05 уровне. За последний месяц цена на этот продукт выросла на 3,18. Это подорожание отражает общую тенденцию к увеличению цен на хлебобулочные изделия в регионе.

В общем, ситуация с поднятием ценников продолжается, и потребителям следует быть готовыми к дальнейшим изменениям на эти продукты. Ситуация отмечает рост стоимости основных продуктов питания, что может повлиять на бюджет местных жителей.

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