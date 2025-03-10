Согласно прогнозу погоды в Запорожье 11 марта будет теплой и солнечной, поэтому местные жители смогут насладиться настоящей весной, пишет Политека.

Во вторник, 11 марта, в Запорожье будет преимущественно облачно, но без осадков. Температура ночью снизится до +3...+1 градуса, а днем ​​поднимется до комфортных +16...+18 градусов.

Ветер будет преимущественно южный, его скорость достигнет 7-12 м/с. Погода в Запорожье на 11 марта благоприятна для прогулок и активного отдыха на открытом воздухе. Иногда солнце будет активно выглядывать из-за облаков, но чаще погоду будет облачной. Последующая ночь будет относительно теплой — от +8 до +6 градусов, а ветер сменит направление на юго-западное, и его скорость будет такой же - 7-12 м/с.

Народный прогноз погоды в Запорожье на 11 марта свидетельствует о том, что южный или юго-западный ветер часто является признаком быстрого потепления, поэтому прогнозы вполне совпадают с погодными условиями, которые наблюдаются в эти дни.

Ранее мы также писали, что прогноз погоды в Запорожье на неделю с 10 по 16 марта обещает постепенное потепление.

Последние новости Украины:

Как писала Politeka, сильные магнитные бури нанесут удар: названы опасные даты в конце февраля

Как сообщала Politeka, тариф на воду повысили, однако не для всех: кому придется платить по новой цене.

Также Politeka информировала о том, что Украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько обойдется в 1 кВт*ч весной.