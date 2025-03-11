В связи с плановыми ремонтами электрооборудования Запорожьеоблэнерго обнародовало новые графики отключения света в Запорожье 12 марта.

Местных жителей просят заранее подготовиться к перебоям с электроснабжением, просмотрев графики отключения света в Запорожье 12 марта, пишет Политека.

По данным Запорожьеоблэнерго, обесточивание затронет несколько районов города.

С 11:00 до 17:00 электроснабжения не будет на улицах Вагонная, в том числе в домах по адресам 21-25, 25а, 29-37, 39, 22-28, 30, 32-38, 40, 42, 39, 41-51,44.

Также с 10:00 до 16:00 перебои с подачей электроэнергии ожидаются по адресу ул. Инженера Преображенского, 17. С 10:00 до 12:00 электричество временно отключат на улице Украинская, 2б.

Судя по расписанию, электроэнергии не будет с 9 до 17 часов дня на улицах Ивана Богуна, в том числе по адресам 12-16, 13-49, 18-50, 51-67, 52, 54, 69, 71, 71а.

Электричество также отключат на улицах Леонида Жаботинского (дома 19 и 28) с 09:00 до 16:00. Временно прекратят поставки электричества и на Ореховском шоссе, 10, 10 (блоки 5 и 6). Электроснабжение возобновится после завершения работ в 15:00.

Обесточат и улицу Бочарова (1, 1 п.1, 1 п.2, 3) также планируются с 09:00 до 12:00.

Пользователям следует ориентироваться на графики отключения света в Запорожье 12 марта, чтобы минимизировать неудобства. Обновленную информацию можно получить на сайте Запорожьеоблэнерго.

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