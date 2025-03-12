Украинские синоптики дали прогноз погоды в Запорожье на 13 марта и рассказали, чего ждать с этого дня.

Прогноз погоды в Запорожье на 13 марта обещает высокую облачность, которая продержится до самого вечера, сообщает Политека.

Как информируют метеорологи, осадков в этот день не ожидается, вероятность, что пройдет дождь, очень низкая.

Температура воздуха днем ​​будет колебаться от +12 до +21 градусов, а ночью снизится до +10. Ветер будет лёгким, до 4,5 м/с, а влажность достигнет 98%. Это значит, что запорожцы смогут насладиться теплым весенним днем.

Кроме того, в пятницу и на выходных достаточно высокая дневная температура сохранится и составит от +17 до +21 градуса, а ночная – около +10. Вероятность осадков также очень низка в эти дни.

Прогноз погоды в Запорожье на 13 марта: народные приметы.

В народе считается, что этот день – это астрономический рубеж между зимой и летом, и обычно он приносит тепло. Хотя иногда могут быть дожди, и это считается хорошей приметой, предвещающей богатый урожай и хорошее лето.

Наши предки обращали внимание на таяние снега вокруг деревьев, что помогало предусмотреть погодные условия. «Крутые края – крутая весна», - говорили они, предполагая, что в таком случае весна будет теплой и быстрой.

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