Прогноз погоды в Запорожье на 14 марта обещает без существенных осадков.

Прогноз погоды в Запорожье на 14 марта обещает облачность без осадков, а температура воздуха будет оставаться в пределах комфортных значений, пишет Политека.

Об это стало известно из сообщения синоптиков Украинского гидрометеорологического центра.

Ночью, с четверга на пятницу, температура воздуха будет колебаться в пределах +10…+8°C, а облачность будет оставаться достаточно высокой. Осадков не ожидается. Ветер – юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Днем пятницы в городе будет облачно с прояснениями, без осадков. Столбик термометра поднимется до +19…21°C, что обеспечит комфортную атмосферу для прогулок на свежем воздухе. Ветер юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Что касается выходных, то столбик термометра будет держаться на отметках от +18 до +23 градусов.

Согласно народным верованиям, если к этому дню прилетели грачи, лето будет дождливым, а снег взойдет рано. Если же в этот день идет снег с дождем и дует теплый ветер, это может свидетельствовать о мокром лете, а мороз и ветер с севера - о холодном лете.

В целом прогноз погоды в Запорожье на 14 марта показывает, что атмосфера будет мягкой и благоприятной для пребывания на улице. Так уверяют синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

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