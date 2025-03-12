Українські синоптики дали прогноз погоди в Запоріжжі на 13 березня та розповіли, чого очікувати від цього дня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 13 березня обіцяє високу хмарність, яка протримається до самого вечора, повідомляє Політека.

Як інформують метеорологи, опадів у цей день не передбачається, вірогідність, що пройде дощ, дуже низька.

Температура повітря вдень коливатиметься від +12 до +21 градуса, а вночі знизиться до +10. Вітер буде легким, до 4,5 м/с, а вологість досягне 98%. Це означає, що запоріжці зможуть насолодитися теплим весняним днем.

Окрім цього, в п’ятницю та на вихідних досить висока денна температура збережеться і становитиме від +17 до +21 градуса, а нічна – близько +10. Ймовірність опадів також дуже низька у ці дні.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 13 березня: народні прикмети

У народі вважається, що цей день — це астрономічний рубіж між зимою та літом, і зазвичай він приносить тепло. Хоча іноді можуть бути дощі, і це вважається гарною прикметою, що передвіщає багатий врожай та гарне літо.

Наші предки також звертали увагу на танення снігу навколо дерев, що допомагало передбачити погодні умови. «Круті краї — крута весна», - казали вони, припускаючи, що в такому разі весна буде теплою та швидкою.

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