В связи с плановыми ремонтами электрооборудования Запорожьеоблэнерго обнародовало графики отключения света в Запорожье 14 марта.

Жителей города просят учесть изменения и быть готовыми к временному обесточиванию, пишет Политека.

Как сообщает облэнерго, электричества в пятницу не будет на нескольких улицах города.

Графики отключения света в Запорожье 14 марта будут проходить в разных районах города. К примеру, с 09:00 до 17:00 на улице Ивана Сирко (Бакинских комиссаров), дом 1 будет продолжаться плановый ремонт электрооборудования.

Другой ремонт электросети предусмотрен на Адмирала Ушакова с 09:00 до 16:00 (ограничения коснутся домов с 208 по 262). Жителям также следует ожидать временного обесточивания.

Кроме того, с 09:00 до 15:00 будет отключено электричество на Независимой Украине (дома 25, 27, 29). Это также связано с необходимостью выполнения работ в электрических сетях.

Пользователям следует учитывать эти графики отключения света в Запорожье 14 марта, чтобы минимизировать неудобства. Местные жители могут обращаться в местные энергетические компании для получения дополнительной информации или уточнений относительно возможных изменений.

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