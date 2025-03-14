Прогноз погоды в Запорожье на 15 марта обещает, что в городе будет тепло, но облачно, сообщает Politeka.

Как заяляют синоптики, температура воздуха ночью будет +10°C, утром поднимется до +13°C, а днем ​​достигнет +22°C. Вечером температура немного снизится и составит +15°C.

Атмосферное давление в результате будет изменяться от 751 мм рт. ст. утром до 749 мм вечером. Влажность воздуха будет высокой ночью и утром – 96%, но снизится до 44% в послеобеденное время. Ветер южного направления, скорость от 2,7 до 3,9 м/с. Несмотря на облачность, осадков в этот день не прогнозируют.

По народным приметам прогноз погоды в Запорожье на 15 марта может подсказать, каким будет лето. Если в этот день дует теплый ветер, то ожидается жаркое и дождливое лето. Если морозно или выпадет снег, то летом будет прохладно. По традиции после этого дня стойкие морозы должны отступить.

За последние 130 лет максимальную температуру в этот день зафиксировали в 2014 году – +18°C, а самым холодным было в 1987 году – тогда термометры показали -17°C.

Все указывает на комфортный весенний день. Это отличная возможность провести время на свежем воздухе, ведь тепло уже уверенно свидетельствует о приходе весны.

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