Украинские синоптики дали прогноз погоды в Запорожье на 17 марта и рассказали, каким будет этот день.

Прогноз погоды в Запорожье на 17 марта обещает преимущественно пасмурность, а солнце будет чуть-чуть видно за облаками, сообщает Politeka.

Температура воздуха ночью составит +7°C, утром снизится до +4°C, днем ​​поднимется до +10°C, а вечером снова опустится до +6°C. Однако осадков не ожидается, потому день обещает быть сухим.

Ветер будет умеренным, его скорость будет меняться с 3,2 м/с утром до 4 м/с вечером. Влажность воздуха ночью составит 79%, утром уменьшится до 68%, а позже уменьшится упадет до 22%, что сделает прогулки более комфортными. Однако к вечеру влажность снова вырастет до 45%.

Атмосферное давление будет постепенно повышаться: от 745 мм рт. ст. ночью до 748 мм рт. ст. вечером, что свидетельствует о стабильных погодных условиях.

По народным приметам, если в этот мартовский день прилетают грачи, это признак прихода весны. Верят, что через месяц сойдет снег, а если грачи поднимут хворост, это обещает солнечное и теплое лето. Этот обычай также символизирует пришествие настоящей весны, когда природа начинает просыпаться от зимнего покоя. Однако, если грачи кричат, стоит ожидать ухудшения погодных условий, вероятно, дождя.

Итак, прогноз погоды в Запорожье на 17 марта сулит пасмурный день без осадков, но комфортную температуру для прогулок на свежем воздухе.

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