Жителей города просят учесть графики отключения света в Запорожье с 17 по 23 марта и готовы к временным неудобствам, пишет Политека.



Как сообщают в облэнерго, в понедельник по улице Николая Краснова (дома 1а, 1б, 3а) с 09:00 до 15:00, а также на Бодянского (1-61) с 09:00 до 17:00 будут проводиться плановые ремонты электрооборудования. В этот же день, с 11.00 до 17.00, на части улицы Николая Краснова тоже не будет электричества.

Во вторник с 09:00 до 15:00 обесточат Водограйну (Гаврилова), а также дома на Центральном (15Б) с 09:00 до 17:00. В то же время на Строителей и части Водограйной планируется обесточивание с 10:00 до 16:00 и с 11:00 до 17:00 соответственно.

Графики отключения света в Запорожье с 17 по 23 марта указывают на отсутствие электричества на Байды (Чапаева) с 09:00 до 13:00, а также Ивана Богуна с 09:00 до 15:00. Кроме того, плановые работы будут продолжаться на Победе и Батарейной.

В четверг обесточат дома по Земскому врачу Лукашевичу с 09:00 до 15:00, Исторической - с 09:00 до 17:00 и Севастопольской с 11:00 до 17:00. Жители улицы Отличной должны быть готовы к перебоям электроснабжения с 09.00 до 17.00 в пятницу.

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