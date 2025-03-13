У зв'язку з плановими ремонтами електрообладнання, Запоріжжяобленерго оприлюднило графіки відключення світла в Запоріжжі 14 березня.

Мешканців міста просять врахувати зміни і бути готовими до тимчасового знеструмлення, пише Політека.

Як інфорує обленерго, електрики у п'ятницю не буде на кількох вулицях міста.

Наприклад, з 09:00 до 17:00 на вулиці Івана Сірка (Бакинських комісарів), будинок 1 триватиме плановий ремонт електрообладнання.

Інший ремонт електромережі передбачений на Адмірала Ушакова з 09:00 до 16:00 (обмеження торкнуться будинків з 208 по 262). Мешканцям також варто очікувати тимчасового знеструмлення.

Крім того, з 09:00 до 15:00 буде відключено електрику на Незалежної України (будинки 25, 27, 29). Це також пов'язано з необхідністю виконання робіт на електричних мережах.

Користувачам варто враховувати ці графіки відключення світла в Запоріжжі 14 березня, аби мінімізувати незручності. Місцеві мешканці можуть звертатися до місцевих енергетичних компаній для отримання додаткової інформації або уточнень щодо можливих змін.

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