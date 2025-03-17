Украинские синоптики дали прогноз погоды в Запорожье на 18 марта и рассказали о неожиданностях.

Прогноз погоды в Запорожье на 18 марта обещает облачность, но без осадков, сообщает Politeka.

Солнце взойдет в 05:46, а зайдет в 17:49 , так что световой день будет длиться чуть больше 12 часов.

Температура воздуха ночью составит +5°C , но к утру снизится до 0°C , а днем ​​поднимется до +4°C. Вечером будет около +2°C , но из-за ветра, достигающего 6 м/с , температура будет ощущаться на несколько градусов ниже. Атмосферное давление в течение дня будет расти от 746 до 754 мм рт. ст. , а влажность будет колебаться от 83% утром до 45% во второй половине дня .

За последние 130 лет самым теплым этот день в городе был в 2001 году – тогда зафиксировали +18°C. Самым холодным этот день был в 1987 году, температура опустилась до -12°C .

Согласно народным приметам, в этот период начинаются активные работы в поле и саду. Если в этот день грянет гром - пора высаживать молодые деревья. А утки, плавающие в водоемах, предвещают тёплую весну.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни значительного потепления не будет, но осадков тоже не ожидается. Это прекрасная возможность для прогулок на свежем воздухе.

Прогноз погоды в Запорожье на 18 марта подтверждает, что весна близится, хотя настоящее тепло еще только впереди.

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