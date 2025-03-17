Графики отключения света в Запорожье 18 марта будут касаться нескольких районов, пишет Политека.

Согласно информации от Запорожьяоблэнерго, в рамках планового ремонта электрического оборудования обесточивание коснутся следующих улиц:

Водограйная (Гаврилова) – с 09:00 до 15:00. Обесточения коснутся домов по адресам: 1 (9 этажей), 3 блока А и Б, 5 (п.1,2) и 5 ​​(п.3-6).

Жители бульвара Центральный, 15Б также будут перебоями с 09:00 до 17:00 из-за планового ремонта на данном участке.

Бульвар Строителей – с 10:00 до 16:00. Обесточат дома по адресам: 10 п.1–2, 10 п.3–5, 12 п.1–3.

Кроме того, графики отключения света в Запорожье 18 марта указывают, что Водограйную (Гаврилову) отключать от сети с 11:00 до 17:00. Временные неудобства будут касаться домов 1 (9 эт), 3 блокА, 3 блокБ и 5 (п.1,2) (9 эт), 5 (п.3-6).

Эти мероприятия необходимы для проведения важного ремонта электрического оборудования, обеспечивающего стабильную работу сети.

Жители указанных районов просят быть готовыми к временным перебоям в электроснабжении.

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