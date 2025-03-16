Мешканців міста просять врахувати графіки відключення світла в Запоріжжі з 17 по 23 березня і бути готовими до тимчасових незручностей, пише Політека.



Як повідомляють в обленерго, у понеділок на вулиці Миколи Краснова (будинки 1а, 1б, 3а) з 09:00 до 15:00, а також на Бодянського (1-61) з 09:00 до 17:00 будуть проводитися планові ремонти електрообладнання. У цей же день, з 11:00 до 17:00, на частині вулиці Миколи Краснова теж не буде електрики.

У вівторок з 09:00 до 15:00 знеструмлять Водограйну (Гаврилова), а також будинки на Центральному (15Б) з 09:00 до 17:00. В той же час, на Будівельників та частині Водограйної, планується знеструмлення з 10:00 до 16:00 і з 11:00 до 17:00 відповідно.

Графіки відключення світла в Запоріжжі з 17 по 23 березня вказують на відсутність електрики на Байди (Чапаєва) з 09:00 до 13:00, а також Івана Богуна з 09:00 до 15:00. Крім того, планові роботи триватимуть на Перемоги та Батарейній.

У четвер знестумлять будинки по Земського лікаря Лукашевича з 09:00 до 15:00, Історичній — з 09:00 до 17:00 та Севастопольській з 11:00 до 17:00. Мешканці вулиці Відмінної повинні бути готові до перебоїв електропостачання з 09:00 до 17:00 в п'ятницю.

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